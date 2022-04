Fabienne DEFOSSE

Juriste généraliste, j'ai exercé durant 9 années dans le secteur marchand (assurances puis transport/logistique) avant d'intégrer le secteur non lucratif, plus précisément une Fondation œuvrant dans le secteur social.



Dans le secteur marchand, j'ai eu l'opportunité de réorganiser le service juridique qui existait et l'ai managé. Durant cette période, au-delà de l'apprentissage de mon métier, j'ai surtout appris à négocier des contrats groupe aux enjeux financiers conséquents. Travaillant dans un milieu très masculin, il m'a fallu faire preuve de perspicacité et de persuasion pour imposer le point de vue de la juriste. Humainement et professionnellement, le challenge fut passionnant.



Désireuse de donner plus de sens à mon travail, j'ai ensuite rejoint la Fondation d'Auteuil pour y créer son service juridique que j'ai géré et managé 8 années durant.

Parce que le secteur de l'action sociale m'intéressait, j'ai complété ma formation initiale en préparant un Master de droit sanitaire et social, que j'ai obtenu avec succès.



Puis en 2007, j'ai intégré une Fédération d'éducation populaire pour y créer sa Direction Juridique, un projet passionnant !

Donner les moyens à tous, tout au long de la vie de s’épanouir et de s’emparer de sa citoyenneté ; Agir, en complément de l’école et de la famille, pour favoriser l’égalité des chances ; Proposer aux publics de tous âges des loisirs et des activités permettant à chacun de contribuer au progrès social ; Permettre à chacun d’allier la découverte de soi à l’envie d’aller vers l’autre, tel est le projet que nous défendons.



Pour ce faire, nous participons à des groupes de travail mis en place au sein des différents ministères, essayons d'influencer les politiques publiques. Nous sommes au cœur de l'actualité avec comme unique objectif, la réalisation de notre projet.



En ma qualité de Directrice Juridique, mon rôle consiste à concilier les enjeux notre activité avec la réglementation de plus en plus complexe, notamment parce que le droit européen est très présent.



Membre de la direction générale, je suis au cœur de tous les projets, de toutes les problématiques. Je navigue entre le droit privé et le droit public (commande publique) tout en gardant le cap !



Nommée le 4 Octobre 2016 par Arrêté du Premier Ministre en qualité de membre du Haut Conseil à la Vie Associative (H.C.V.A.).



