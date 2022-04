Fabienne DELHOUME

Une expérience confirmée en Marketing/Communication/Promotion et Développement Commercial.

En agence et chez l'annonceur. On - Offline



Objectif : mettre l'ensemble de mes compétences professionnelles et personnelles à la disposition d'une Entreprise ou d'un OSBL dont je partage les valeurs.



Anglais Toeic 860,

Espagnol

Mandarin





DOMAINES DE COMPÉTENCES :



STRATEGIES COMMERCIALE & MARKETING

-Gestion et développement de portefeuilles, grands comptes et PME-PMI

-Vente d'opérations promotionnelles média (presse, TV, affichage, radio, internet) et hors média (opérations croisées, trade marketing, marketing direct, street marketing, événementiel...)

-Prise de briefs, analyse des besoins, brainstorming

-Elaboration de plans d’actions, mise en œuvre de la politique commerciale et marketing

-Rédaction des recommandations stratégiques et créatives

-Stratégies de fidélisation, animations commerciales

-Prospection de sponsors pour manifestations diverses



COMMUNICATION MEDIA/HORS MEDIA

- Développement du plan de communication annuel et gestion des supports publicitaires

-Conception/rédaction plaquettes, plv, packaging, communiqué, brochures, annonce presse, affichage, radio, vidéo …

-Animation e-newsletter et site internet avec recherche de partenaires et de contenus

-Mise en place d’opérations spéciales avec les média : jeu ; « plus produit », évènement, barter …

-Marketing Direct : centralisation et gestion d’actions marketing direct.

-Communication des informations et coordination logistique auprès de 17 représentations France et étranger.



GESTION DE PROJETS ET MANAGEMENT

-Management : équipe de chefs de projets, assistants, responsables fabrication et graphistes - jusqu’à 6 personnes

-Évènementiel : responsable organisation et animation des salons professionnels ou grand public (15/an), petits déjeuners presse, dîners et soirées de gala avec concert 400 invités, avant première cinéma …

-Orchestration de l’exécution des campagnes de communication

-Elaboration d’opérations promotionnelles et de partenariats marque/media – marque/marque – marque/réseau

-Mise en relation des marques pour opérations de communication, création de trafic, notoriété, accompagnement à la croissance CA, échantillonnage, opération on pack / in pack, animation de réseaux, campagnes produits, presse …



ACHAT

-Achat France, Europe, Asie, Import, sourcing, échantillonnage

-Gestion des coûts, préparation des appels d’offres et négociation fournisseurs





Mes compétences :

Communication

Marketing Opérationnel

Développement commercial

Promotion

Force de proposition

Management de projets

Autonomie

Esprit d'équipe

Fiabilité

Relationnel

Conception-rédaction

Analyse stratégique

Dynamisme

Gestion de partenariats

Négociation

Stratégie digitale

Management

Organisation