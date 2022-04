Fabienne DELORME

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :



EN ACHATS – INDUSTRIE CHIMIE

Missions principales effectuées dans tous les postes de mon parcours professionnel:

- Mise en place et suivi de la politique d’achat, en adéquation avec la stratégie des sociétés, et de l’organisation qualité .

- Gestion d’un portefeuille d’achat international de 10 M€ (matières premières, fournitures industrielles, contrats divers, et achats généraux) et gestion des flux de matières. Résultat : gain à l’achat sur 2004 de 4% (malgré une période de hausses) .

- Sourcing : (sur l’Europe, l’Asie, les Pays de l’Est, et les USA ) pour référencer de nouveaux fournisseurs, afin de sécuriser les achats et baisser les prix.

- Veille technologique auprès des fournisseurs, d’autres acheteurs, et sur les salons pour identifier tout nouveau produit, développement ou nouvelle idée sur les marchés amonts afin de permettre à la société d’être innovante et en avance sur ses concurrents.

- Animation d’un comité achat groupe inter filiales.





EN MANAGEMENT

- Responsabilité d’une équipe de logistique et production,

- Puis Responsabilité d’une équipe d’ADV, d’ordonnancement et d’approvisionnement

Objectifs: améliorer les flux matières, les stocks, le service clients, et optimiser l’ordonnancement des productions. optimiser l’outil de production et améliorer la communication entre les services. Résultats : d’amélioration du BFDR de 4%, délais de livraison réduits de 10%.



PARCOURS PROFESSIONNEL:



SOCIETE DICKSON PTL, (Montluel, Lyon) , industrie chimique appliquée aux textiles industriels (80 personnes, CA :15 M€) appartient au groupe Glen Raven Mills (USA).

De 2002 à Dec 2004: RESPONSABLE ACHATS-APPROVISIONNEMENT-PLANNING ET ADV

(Management de 7 personnes, Portefeuille achat de 7 M€, facturation de 15 M€).

De 2000 à 2002 : RESPONSABLE ACHATS APPROVISIONNEMENT- LOGISTIQUE ET PRODUCTION

(Service de 60 personnes, portefeuille d’achat de 9 M€)

De 1995 à 2000 : RESPONSABLE ACHATS – MARKETING ACHAT

(service de 2 personnes, portefeuille de 10 M€)



SOCIETES PLASTO et URGO (groupe FOURNIER) (Dijon), fabricant de rubans adhésifs techniques notamment pour l’industrie médicale.

De 1992 à 1995 : RESPONSABLE MARKETING ACHATS (LABORATOIRE R&D)



Mes compétences :

Achat

Achats

acheteur

Chimiste

Ingénieur

Ingénieur Chimiste

Marketing

Marketing achat

Politique

Qualité

Qualité fournisseur

Responsable achats

Sourcing

Veille

Veille technologique