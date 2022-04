Fabienne DERONNE

Je sais expertiser : estimer, rédiger des rapports de condition, faire des recherches approfondies.

Je sais préparer et organiser une vente aux enchères :

• J’ organise les expositions en amont : les transports, la mise en salle et mise en scène des objets puis je sais tenir une exposition, renseigner les visiteurs sur les objets et prendre des ordres d’achat.

• Je participe aux ventes : en prenant le procès-verbal, les enchères par téléphone en français et en anglais.

• Je sais gérer les ventes (bordereaux d’adjudication, ordres d’achat, décomptes vendeurs et affectation des frais).

• Je m’occupe de la gestion administrative (agenda, courriers, inventaires,relances, gestion de la plus-value, du droit de suite, du répertoire des procès-verbaux et livre de police).

• Je sais prendre en charge la communication papier: élaboration de catalogues : prise de vues, retouche, mise en page mais aussi Internet : newsletters, gestion des sites de vente.

• Je sais expertiser : estimer, rédiger des rapports de condition, faire des recherches approfondies.

• J’accueille les clients lors du dépôt d’objets (requêtes de ventes) ou de la remise des lots vendus et des règlements.

• Je suis une bonne communicante, j’aime le relationnel avec les clients. Je sais m’exprimer et m’adapter à mes interlocuteurs. En outre je suis capable de respecter les règles de confidentialité.

• Je maîtrise les logiciels sivants : Microsoft Office, Photoshop, Chéops, Sarbacane, Internet, Interenchères et Drouotlive.