Fabienne DEROMME

Favoriser la qualité de vie au travail, par l'accompagnement individuel et collectif (conseils, formations, coaching).

Prestations certifiées par le Répertoire des Consultants Formateurs Indépendants (RP – CFI) : https://consultants-formateurs-qualifies.org/



- Accompagnement individuel :

=> bilan de compétences : aider les personnes à trouver leur bonne "place" professionnelle compte tenu de leurs compétences, de leur personnalité, leurs motivations, leur potentiel (je suis prestataire de bilan de compétences, depuis 2011) ;



=> formation individuelle des managers (à l’occasion d’une prise de fonctions, d’un changement organisationnel ou d’un contexte d’équipe conflictuel) : connaître son style de management compte tenu de sa personnalité (cf MBTI), savoir s’adapter à ses collaborateurs, connaître les avantages du management bienveillant, favoriser la coopération... ;



- Accompagnement collectif, par la mise en œuvre de relations interpersonnelles positives et constructives :

=> prévention des risques psychosociaux (RPS) : diagnostic des conditions de travail d’une organisation par un questionnaire (licence woocq de l’Université de Liège), d’entretiens individuels, de focus-groupes et élaboration puis mise en œuvre d’un plan d’actions ;



=> qualité de vie au travail (QVT) : en partant de la prévention des RPS, inciter l’organisation à considérer l’impact sur le personnel de tout changement organisationnel ;



=> égalité professionnelle femmes-hommes : combattre les stéréotypes sexistes, initier au sein de l'organisation des actions favorables à tous, femmes et hommes, en termes de mixité des emplois, articulation des temps de vie... pour une meilleure qualité de vie au travail ;



=> gestion des conflits, médiation ; intervenir dans le cadre d’un conflit entre 2 personnes (collègues, manager et collaborateur) pour restaurer la communication et donc la coopération.



Prise de contact (1er entretien gratuit, sans engagement) : creactio@bbox.fr ; 06 84 43 08 41



Mes compétences :

Bilan de compétences

Ennéagramme

Coaching

Création d'entreprise

MBTI

Egalité professionnelle

Médiation