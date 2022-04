Christelle GAY

Originaire du Limousin, je travaille à Limousin Actif depuis 2009 (réseau national France Active)



Mon métier consiste à :

Réaliser un accompagnement financier pour des porteurs de projet souhaitant créer, reprendre, développer une entreprise en Haute-Vienne et Creuse.

Expertise, analyse financière et économique des projet, intermédiation bancaire sur les dossiers type TPE PME.

Conseils à la création, la reprise ou le développement sur le territoire.

Connaissance des aides et dispositifs à la création reprise en Limousin.



Mes compétences :

Analyse financière

Conseil en organisation

Modélisation financière

Gestion financière

Gestion financière et comptable

Accompagnement de projet