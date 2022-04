Aurélie BOULESTEIX

Depuis juillet 2014, Consultante interne au sein de l'association ALEFPA, association nationale de 134 établissements et services dans les secteurs social, médico-social et sanitaire

- Accompagnement évolution - restructuration de l'offre de service - accompagnement CPOM

- Auditrice interne

- management par projets - accompagnement de projets innovants

- réalisation d'études interne, (scolarisation, analyse de la population)

- veille juridique et règlementaire

- animation de travaux sur la protection de l'enfance



De novembre 2013 à juillet 2014 : Création et responsable de l'antenne Emmaus Connect à Lille - par délégation des équipes Emmaus Connect





De 2012/2013 Présidente Co fondatrice de CoEthik. CoEthik propose des prestations de conseil à destination des structures de l’Économie Sociale et Solidaire

De septembre 2011 au 30 septembre 2013, étudiante en alternance sur des projets transversaux (GPEC, démarche qualité au sein d'un dispositif expérimental financé par l'Etat, offre de service, conventionnements et recherches de financement)) pour l' entreprise sociale, Vitamine T.



Acquisition de compétences au service du secteur associatif en tant que bénévole et salariée en adoptant une ligne de conduite : celle de m'investir, de travailler et d'entreprendre "autrement" en centrant l'humain au coeur des actions entrepreunariales et ainsi tenter d'apporter des réponses aux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux actuels.

Intéressée par les questions liées à l'enfance, le handicap, la parentalité, à la scolarisation, l'inclusion, je suis accompagnatrice scolaire bénévole où je donne des cours depuis 8 ans dans des associations

J'interviens également en tant que vacataire au sein de l'Institut d'Administration des Entreprises _ cours de Master I et II cursus management de l'innovation option gestion des entreprises sociales et sanitaire

Mobile - France Entière - A l'écoute de toute proposition



- Qualités rédactionnelles et relationnelles.

- Déterminée et forte capacité de travail.

- Travail en équipe, autonomie, capacité d’adaptation et esprit d’initiative.

- Méthode, rigueur et organisation.

- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint) et d’Internet

- Permis B



Mes compétences :

Conseil

Economie sociale et solidaire