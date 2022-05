Morgan DEROMME

Intéressé par les chiffres et la gestion administrative, je me positionne sur une carrière en comptabilité, suite à un DUT GEA (option finance-comptabilité - 2006), complété par un niveau DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion - 2008).



En 8 ans d’expérience professionnelle diversifiée, j’ai capitalisé les compétences suivantes :

- Collecter et interpréter des données chiffrées

- Exploiter les données (enregistrer les factures, relevés bancaires…, lettrer les comptes de tiers, pointer les documents…)

- Contrôler des documents (repérer les anomalies, les expliquer, les corriger)

- Communiquer sur l’activité (rédiger et diffuser des rapports)

- Utiliser des logiciels informatiques (Ciel, EBP, SAP, Sage, Isacompta, Alfa Gestion, Lotus, Word, Excel, Access)



Je souhaite mettre mes compétences au service d'une structure, cabinet d'expertise comptable, association ou entreprise, dans le cadre d'un poste de comptable ou d'assistant comptable, ou de gestionnaire de paie.



Mon objectif professionnel est d'assurer les responsabilités d’un comptable en élargissant mon champ de compétences vers la gestion de la paie. A ce titre, j'ai validé une formation au centre AFORMAC, en ayant obtenu le titre de gestionnaire de paie de niveau III en juillet 2018 et j'ai réalisé un stage pratique d'une durée totale de 6 semaines au service GRH de l'usine Renault Trucks Echange Standard, située à Limoges.



A noter que mon loisir favori consiste à réaliser des relevés météo quotidiens (températures, précipitations) et d’en réaliser des synthèses écrites mensuelles que je diffuse via une page Facebook : https://www.facebook.com/MeteoLimogesHauteVienne ( plus de 8000 abonnés).



Mes compétences :

Analyse financière

Communication

Comptabilité

Contrôle de gestion

Organisation

Rigueur

Rigueur et organisation

travail en équipe