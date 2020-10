Flavie THOMAS

Actuellement en recherche active, je souhaiterais apporter à une entreprise mes compétences dans le domaine administratif et commercial. Dotée de réelle capacité d'adaptation, je peux intégrer rapidement un nouveau poste.

D'un naturel dynamique, ma polyvalence et mon sens du relationnel seront mes meilleurs atouts pour mener à bien les activités qui me seront confiées et soutenir une équipe dans les enjeux de l'entreprise.



N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire ou proposition d'emploi , je vous répondrais le plus rapidement possible.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Produire documents commerciaux (devis, factures, a

Administration des ventes

Prospection commerciale

logiciels : Pack office 2005,2007, ciel, inkscape

Plannings

Lettrage

Rapprochements bancaires

Traitement des litiges

Traçabilité des données et archivage

Produire documents courants (notes, convocations,

Traitement du courrier et mailing

Organisation de réunions et déplacements

Administration du personnel (suivi activités, préparation paie,..)