Philippe BOINEAU

Opérateur IP national de proximité et forte de son implantation avec 21 agences en FRANCE, ADISTA ( création en 1981), est présent depuis plusieurs années sur les Réseaux d'Initiatives publiques fibre Optique (+70) permettant de proposer des solutions très haut débits aux PME et TPE françaises mais aussi de par son expertise sur les systèmes d'informations des entreprises.

Suite au virage stratégique pris fin des années 90, ADISTA s'est lancée dans l'idée que les serveurs ne seront plus forcément au sein de l'entreprise. Ainsi, ADISTA possède donc les salles d'hébergements, maîtrise de bout en bout les solutions mise en place notamment en mode SaaS. et d'autres solutions permettant d'optimiser et accroitre la performance des SI d'entreprise :

- INTERNET

- LYNC by ADISTA

- Interconnexion des sites ( MPLS )

- Visio conférence

- Toip/Voip

- Infogérance et hébergements d'applicatifs

- PCA/PRA

- Solution de Backup

- Hébergement ( Housing / Hosting )

- Cogérance / Infogérance / Réassurance Technique



