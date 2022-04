Fabienne DESHOMMES

La décoration d'intérieur un domaine qui m'inspire et me passionne, je suis comblée d'avoir repris un commerce de tissus dans une ville dynamique comme je le suis dans ma personnalité.

Ce magasin m'apporte ce relationnel que j'aime et de plus dans mon domaine de compétence.

Quoi demander de plus à la vie ! j'ai l'aboutissement de ce que je souhaitais un épanouissement personnel et professionnel ! Je suis comblée...