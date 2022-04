Alain DUCHÉ

L'élevage La Maison des Pinschers Nains est située à La Longeatière 85120 La Tardière

Son Responsable , M Duché Alain est Spécialisées dans l'élevage et la vente de chien pinscher nain et de Pinscher nain Toy ,Je commence l' élevage de 2 races supplémentaires: Le JACK RUSSELL TERRIER et LE YORKSHIRE TERRIER Notre élevage vous propose des chiens parfaitement socialisés, afin que vous connaissiez le bonheur d'avoir un Chien Pinscher Nain à la maison !

Duché Alain suit rigoureusement les règles d'élevage, pour toujours garantir un travail sérieux et de qualité. Tous les chiens sont élevés avec le plus grand soin et beaucoup d'amour. Ils ne nous quittent qu'une fois bien sevrés vers 2 mois et demi, vaccinés Pucés et vermifugés.



