Alain DUCHENE

Une expérience essentiellement d'obédience Mainframe à partir d'avril 1989 jusqu'aux années 2005.

Après un parcours classique et à forte progression suite à 10 années d'activités en sociétés de services, je suis passé du côté client (STIME) en 1999. Mon parcours essentiellement technique m'a toujours poussé à travailler au sein de cellules transverses, méthodes, organisations etc. Les années 2005 à 2010 m'ont permis d'exercer la fonction de consultant en système d'information (DOSI Stime) et ainsi d'aborder une nouvelle dimension professionnelle en proposant des dossiers d'orientations auprès de notre Direction. C'est fort de ces acquis que j'ai prolongé mes pérégrinations jusqu'en mars 2013 au sein d'un éditeur logiciel Français en tant que chef de produit, ajoutant ainsi un volet technico-commercial et product owner à mon parcours !

Enrichis de ces nouvelles compétences j'ai rejoins une ESN parisienne en tant que consultant senior afin de répondre aux besoins de modernisation des SI, sans pour autant m'éloigner de nos clients en participant activement et de l'intérieur à leurs projets comme la prise en compte de l'Open Banking et son accompagnement sur la voie de l'APIsation.

Mars 2019 je rejoins ZERIODES, une expertise au service de la performance des SI. Le cœur de métier est la formation 360° sur le Z. Je contribue à développer la croissance de ZERIODES sur son cœur d'activité, le service à valeurs ajoutées et nos savoir faire projets et prochainement sur les logiciels...autre facette de cette jeune et dynamique entreprise.



L'obédience Mainframe n'obscurcit pas ma vision car je suis convaincu que les nouvelles architectures doivent suivre et anticiper les fantastiques ressources du Web et la WOA, EDA,, ...



Mes actifs de formateur me permettent de contribuer à la vulgarisation et la démultiplication des informations de toutes méthodes et technologies auprès de mes clients.



Mes compétences :

Consultant

Endevor

Cobol

Workshop

SCRUM

REXX

Java

DB2

Unix

Pacbase

Avant projet

Architecture logicielle

Conduite de projet

Micro Focus

Avant vente

Architecture d'Entreprise

Modernisation du poste du développeur

Qulité du code

Scrum master

SERENA

Formation/Accompagnement/coaching

Mia Software

Rational

SCM/GCL/ALM

Conduite du changement

Sales Force

Software Delivery Platform

RTC

RPP

Dimensions

RDz

Business development

Enterprise Application Integration

Product development

ETL

Data Dictionnary

Partnership

Avant vente logiciel

SDP

DevOps

Avant vente projet