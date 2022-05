Lauriane BOUTEMEUR

Je suis à l'origine diplômée en Ingénierie Mécatronique (2010) et suis devenue Ingénieur Études et Développement Mainframe suite à une formation post-diplôme Grands Systèmes IBM : Évolution dans l'environnement MVS et connaissance des environnements mainframe IBM.



Après une première expérience en tant que prestataire de services d'Avril 2011 à Janvier 2015 en mission continue à la Banque de France sur Paris, j'ai rejoint début Février 2015 le GIE informatique du Crédit Agricole (Crédit Agricole Technologies et Services) sur le site Annecy, aujourd'hui en qualité d'Ingénieur Études au sein de la filière MOE-ED, Direction Prod Bancaire & Ass., Département Moyens de paiement, Service EDI et Flux, unité EDI.



Vous pouvez aussi consulter mon profil sur ma page dédiée:

http://lauriane-sirour.cv.fm/



Mes compétences :

PACBASE

COBOL

TSO

Mainframe

Mécatronique

CICS

MVS