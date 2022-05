Philippe DUJARDIN

Après des expériences très diversifiées, je ressors de mon parcours des compétences techniques bien sûr, mais surtout le goût du partage du savoir et des valeurs humaines dans le cadre de l'entreprise, tout comme dans la vie de tous les jours.

Expérimenté dans les techniques de développement informatique en environnement mainframe, je reste totalement ouvert à d'autres technologies que celles maîtrisées aujourd'hui, l'essentiel pour moi étant mon investissement dans un travail d'équipe, convaincu que l'on va plus vite et plus loin à plusieurs.

Quel que soit mon niveau d'intervention et d'implication dans cette équipe, mes motivations sont l'entraide, la force de proposition et le respect des objectifs.