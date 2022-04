Fabienne DESSAUX

Au cours de mes 18 années en SSII, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans la plupart les étapes d'un projet dans les secteurs automobiles, bancaires et assurances.

Mes différentes missions ont développé mon sens de l'écoute, d'assistance, et d'analyse.

Mon implication m'a permise d'être autonome rapidement sur des projets.



Si mon profil vous intéresse, je suis à l'écoute d'opportunités sur la région Franche Comté et sur l' Alsace Sud (Mulhouse- Colmar), n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Cobol/CICS/DB2

JCL

Microsoft Excel

Uniface

UML / MERISE

Mysql

Oracle

Microsoft Access

Informatique

Développeur

Informatique de gestion

AMOA

PHP

UNIX

JAVA

Business objects

CSS 3

HTML 5

Visual Basic for Applications

Zend framework

JavaScript