Fabienne DHONDT

Mon objectif mettre mes connaissances au service des clients plusieurs domaines possibles

Négociatrice depuis 14 ans, spécialisée dans la transaction auprès des particuliers achat revente,

sur le secteur de la vallée de la Deûle et de la Lys; pour l'immobilière de la Deûle et précédemment pour l'agence de la Lys.

Commerciale de terrain, mon autonomie et ma ténacité m'ont permises d'ouvrir et de développer mes secteurs CA 150 000€ moyenne.

Je rentre les mandats de vente, négocie et vends les biens.

Je reçois les clients , j'étudie leurs besoins, les conseillent et effectue une pré étude de leur financement, puis les suis jusqu'à l'acte authentique chez le notaire.



Mes compétences :

Autonomie

Commerciale

Conseil

Ténacité