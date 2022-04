Fabienne DI CESARE

Bienvenue sur mon profil !

En quelques mots, je suis Chargée de Communication et Marketing opérationnel « chez l’annonceur » avec une expérience dans des domaines très variés - B to B, B to C, print, digital, publicité, marketing direct, enseignes, événementiel - polyvalente donc.



Très curieuse, j’apprécie la diversité de ce métier : réfléchir à un plan de communication ou à un brief, lancer un appel d’offre et négocier, rédiger, coordonner des prestataires et apprendre à leur contact, faire appel à mon bon sens pour trouver des solutions opérationnelles, élaborer et gérer un budget.



> Pendant plus de 8 ans, j’ai vécu au Crédit Immobilier de France Méditerranée une expérience à la fois stimulante et très formatrice, qui a consolidé mes compétences en communication et marketing. J’ai notamment initié et géré des projets tels que la conception du premier plan media annuel en 2007 ou le lancement en 2010 d’une stratégie webmarketing.

> J'ai choisi de me former pour acquérir des connaissances techniques de base, très utiles en tant que chef de projets (webdesign, graphisme, vidéo) et approfondir certains sujets tels que les relations presse et le digital

> Mes expériences dans d’autres domaines (audit, organisation et comptabilité) constituent aussi un réel atout.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter mon site personnel : fabienne-dicesare.com



Après 10 ans de vie marseillaise et la mise en résolution ordonnée du C.I.F., j’ai décidé de passer à une nouvelle étape de ma vie.

Je me suis réinstallée à Paris et lancé quelques défis personnels : prendre des cours de chant (jazz/soul) et de batterie, me remettre au piano classique, être plus présente pour mes proches et contribuer à leurs projets (participer à la construction de chalets dans le Tarn, couper du bois, aider à rédiger un CV, corriger les textes pour une exposition, etc.), et faire plus de sport.



Aujourd'hui, je suis prête à relever de nouveaux challenges professionnels dans une structure dynamique, humaine et avec des valeurs fortes.



J’aurais plaisir à échanger avec vous sur mon profil, sur les différentes thématiques abordées ici et sur vos projets, n’hésitez donc pas à me contacter !



Mes domaines de compétences : Communication print et digitale - stratégie de communication - plan de communication - publicité - planning media - webmarketing - événementiel - enseignes - PLV - objets publicitaires - relations presse



