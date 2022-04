Fabienne DONDAINE

CHARGEE DE VOYAGES LOISIRS

Mon expérience multiple dans le tourisme de loisirs : aviation, agence de voyages, production, création de voyages sur mesure, billetterie, me permet de mener à bien un projet qui me tient à cœur : proposer mes services de « chargée de voyages » au sein d’une entreprise. Que ce soit pour les « Business Travelers » qui souhaitent pratiquer le « bleisure » (business & leisure », ou les employés de la Société, je me charge d’organiser les « vacances personnelles » des salariés et gérants de l’entreprise.

Ce poste peut être un poste en entreprise ou en télétravail.

Un service plus pour l’entreprise, le personnel est désormais soulagé de la recherche de ses voyages, ils auront un contact personnel dédié pour s’occuper de leurs vacances. Un bureau dynamique qui sera force de proposition de week-ends, séjours à la carte, circuits sur mesure, vacances en club …





Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Amadeus CRS

A La Carte

Mon expérience