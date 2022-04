Fabienne DOSSIER

Mes compétences transversales et mon agilité me permettent aujourd'hui de gérer les projets emploi/formation de :

- Accompagner les transitions professionnelles et de valider des projets de reconversion réalistes et cohérents.

- Concevoir des programmes de formation adaptés et personnalisés aux besoins de différents types de publics.

- Mettre en oeuvre et piloter les dispositifs de formation continue.

- Former et manager : recruter, encadrer, motiver pour favoriser la montée en compétences.

- Conseiller et proposer une offre de services adaptées et personnalisées aux besoins des clients.

- Superviser les projets à l'international et contrôler leur bon déroulement.

- Co-construire et développer un réseaux de partenaires pour promouvoir une offre de services.

Issue du terrain, j'aime transformer les idées en actions concrètes.



Mes compétences :

Ingénierie de la formation

Stratégie de communication

Management d'équipe

Management de projets

Formation professionnelle continue

Stratégie marketing

Recrutement

Management de l'unité commerciale

Gestion de la relation client