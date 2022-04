Fabienne DUAULT

Mes expériences professionnelles m’ont permis d’acquérir un sens aigu des relations humaines, publiques et de la qualité de service envers des interlocuteurs français et étrangers. J’ai pu à chaque fois affirmer mon sens de l’organisation, ma patience et mon adaptabilité.

Ces différents postes ont toujours été en rapport avec deux milieux qui me sont chers : la gastronomie et le luxe



Mes compétences :

Empathie

Proactive

Rigoureuse

Service client