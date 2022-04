Erwan LE MEUR

Volontaire, organisé et impliqué dans les différents projets auxquels j'ai pris part et que j'ai mené, mes compétences s'orientent principalement sur les systèmes Windows, Citrix, Vmware, Active Directory, SCCM et les Cluster windows applicatifs.



Après des études de droit, une formation complète d'administrateur système et réseau et des missions de technicien poste de travail, j'ai su évoluer vers un poste d'administrateur puis d'ingénieur système en charge de projet technique.



Actuellement à la recherche de nouveaux challenges je recherche un poste d'ingénieur système Windows orienté projet.



Mes compétences :

Citrix XenApp

Microsoft Windows Server

SCCM

Active Directory

Microsoft SQL Server

VMware

Gestion de projet

Certification ITIL

Appsence