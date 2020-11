Geoffroy CATORC

Depuis 12/2010

HSBC France, Ingénieur Systèmes et Exploitation, au sein de HOST-ITID, équipe N3IB-Windows Desktop.





05/2009 - 12/2010

DFI Services, Ingénieur/Administrateur systèmes Windows.

Mission : BNP PARIBAS BP²I, Ingénieur systèmes Windows, au sein de la MOE Technique Windows.





01/2009 – 03/2009

2xmoinscher.com, Administrateur Systèmes et Réseaux.





11/2006 - 11/2008 (CDD)

HSBC France, Administrateur Systèmes et Exploitation, au sein de l'équipe Systèmes Distibués et Support, section Déploiement.





02/2005 – 07/2006 (Alternance)

Laboratoires Paul HARTMANN, administrateur systèmes et réseaux, délégué à la région Ile-de-France.





09/2003 – 09/2004 (Alternance)

SOLUTEC, e-technico-commercial





10/2002 – 08/2003 (Alternance)

CAISSE D’ÉPARGNE au CNETI (Centre National d’Études et Traitement Informatique), technicien bureautique





10/2001 – 09/2004

Association Welcome, animateur, assistant de direction, puis Président

Soutien pédagogique bénévole pour les étudiants de DEUG et étrangers à l’Université Paris XI Orsay





INFORMATIQUE



- Suite Office : Word, Excel, Power Point, Project, Visio.

- Serveurs: Windows 2003 Server, 2003 Server R2, 2008 R2, 2012, Novell, Linux.

- OS Clients : Windows Seven, 8, 10.

- Outils Microsoft : Active Directory, DNS, DHCP, WINS, ISA Server, WSUS, RIS, RAS, Sharepoint, WDS, Clusters MSCS & NLB.

- Messagerie : Notes, Exchange (2003, 2007).

- Politique Anti-virale : Symantec Norton Antivirus, Trend Micro, McAfee, F-Secure.

- Virtualisation : Virtual Server 2005 R2, VMWare ESX, Vsphere, Citrix Studio, Citrix Director.

- Prise en main à distance : Dame Ware, VNC, PC Anywhere.

- Déploiement : SMS, SCCM (2007, 2012), Tivoli, Zenworks.

- Teaming système : HP, IBM

- Sauvegarde : TSM, CBMR.

- Infrastructures : DNS, DHCP, LAN, WAN, VPN, Réseaux distants, sécurité - administration – interconnexion réseaux, Gestion de Projet.



Sports :

- Membre de la FFMC (Fédération Française des Motards en Colère)

- Membre Jiu-jitsu du JKCV (Judo Karaté Club de Versailles)

- Self-Défense / MMA (Krav Maga, Penchak Silat, JJB, Boxe Thaï)

- Street Workout



