Christophe CHAMROEUN

Durant 3 années passées chez HSBC sur un rythme d'alternance 1 semaine / 1 semaine, j'ai développé de solides compétences en gestion de crise / PCA sur site de repli.



S'ajoutant à cela, des compétences en tant que Technicien Datacenter :

- Gestion des incidents ;

- Gestion de la demande (upgrades composants serveurs, switchs, etc.)

- Câblage cuivre et fibre optique RUN et projets (baies de stockage VMAX en opération HNO par exemple)



Au sein de la Société Générale, j'ai géré le cycle de vie complet des Assets FR sur deux Data Centers en Ile de France (91).





Remise en question sur soi-même, dynamisme, rigueur sont mes principales qualités.



Mes compétences :

Administration réseaux

Microsoft Windows

Cisco IOS

Administration système

GNU/Linux

Microsoft Office

ITIL

Datacenter

Gestion PCA

Maintenance de parc informatique