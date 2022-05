Quentin DAVID

Etudiant en Administration Systèmes et Réseaux, je suis curieux de toutes les nouvelles technologies ( gestion de la téléphonie, Supervision, gestion de parc, organisation d'une SI via ITIL v3,...).

Intéressé par un poste d'Ingéneur systèmes, je saurai faire preuve de professionnalisme et de réactivité du fait de mon expérience en alternance.



Mes compétences :

Gestion de projet

Reporting

Serveurs impression

Gestion droits AD

Gestion changement

Deploiement Sccm

Scripting

Support niveau 3

Gestion incidents

Coordination projet

Sccm 2007

Powershell

Windows server 2008

Windows server 2003

Windows xp

Windows 7