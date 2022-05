Seydou N'DIAYE

Bonjour et bienvenu sur mon espace personnel,



Jeune diplômé dans le domaine de l'ingénierie informatique orienté "Réseaux et Systèmes", je recherche activement un poste d'ingénieur réseaux et système.



Passionné par le domaine des réseaux informatiques, je souhaite vivement mettre à profit mes compétences acquises tout aux long de mon cursus scolaire et de mon expérience professionnelle au service d'une entreprise dynamique, sérieuse et compétitive.



A la fois persévérant et empathique il me tarde de relever de nouveaux défis et de contribuer à la réalisation de projets innovants.



N'hésitez pas a prendre directement contact avec moi via mes coordonnées ci-dessous.



Cordialement.



N'DIAYE Seydou

Tél : 06.29.35.77.85

Mail : ndiaye.seydou28@gmail.com



Mes compétences :

VMware

Linux Debian

Active Directory

Symantec Ghost

SQL

Oracle

MySQL

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 2008 Server

HTML

GPO

Cascading Style Sheets

Cryptographie

Protocole TCP/IP

Proxy

Administration de serveurs

PHP 5

FTP

Systèmes et réseaux

Apache

Routage IP

SSL

Cisco Devices

VPN

Personal Home Page

Linux

Dynamic Host Control protocol

Citrix Xen Server

Cacti

Monitoring

Nagios