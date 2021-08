Abderrahim BEGGAR

Fort d’une première expérience dans les réseaux et télécoms et la gestion de parc informatique mon parcours professionnel se poursuit par une licence ASUR.



Je développe des compétences de gestion d’infrastructures et sécurité des réseaux informatiques que j’ai pratiqués dans divers projets d'administration et sécurité des systèmes d'information, déploiement de réseaux cellulaires .Conception d'architectures réseau, spanning-tree,link agreagtion et mise en place de plateforme de supervision Fully Automated Nagios.

Référent d'un projet de monitoring Boardvisor sous linux fedora sous snmp et nrpe .



Des projets innovants et passionnants sur des technologies réseau cellulaire de BTS et nodebE à l'Université de Paris EST-Créteil-Vitry. Première Université en france à avoir investi dans un NOdeBE pour ses étudiants en réseaux et télécoms ASUR.





Aujourd'hui j'étudie les scénarios de Hacking par injection sql sur les serveurs Web,DOS et situation de man in the middle dans plusieurs maquettes réalisées en TP et qui comprennent également la gestion et le contrôle du trafic,outil de reporting et de pentest.



Je me forme également aux différentes types de menaces afin de les maitriser et de préserver la sécurité des systèmes d'information sur le plan physique, applicatif et juridique.



Mes compétences :

Microsoft Windows Server

Merise

Windows PowerShell

Cisco

Active Directory

ITIL

Nagios

SQL

Boardvisor

VMware ESXi

GNU/Linux