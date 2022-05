Pierre-Etienne HOHL

Je suis une personne dynamique, polyvalente et intéressée de manière générale par les NTIC et plus particulièrement l'informatique.



Mon objectif à long terme serait d'avoir un titre d'ingénieur en architecture/sécurité réseau ou en management du système d'information.



Pour cela je cherche une entreprise afin de rentrer en Licence Professionnelle en alternance.



Mes compétences :

SERVEUR 2008R2

Administration système

Automatisation du SI

Linux Debian

Base de données

Administration réseaux

IDS / IPS

VoIP/ToIP

Cryptographie

Scripts Shell

PKI

MySQL

XP

Réseaux informatiques & sécurité

Supervision de réseau

Backup et Storage

Windows 7

Suite Office 97 2003 2007

ITIL

Serveur 2003

Elastix

Virtualisation

Trixbox

Réseaux

Sécurité

Chef de projet

IT infrastructure