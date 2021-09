Frederic HOHL

Comment développer les ventes et accroître la satisfaction client ?



Cela commence avant tout par coacher et accompagner l'humain dans mon rôle de manager ; savoir-être au service du collaborateur pour l'amener au meilleur de lui-même, avant même de parler savoir-faire métier ou retour sur investissement !



C'est ce que j'apporte, une expérience internationale et multiculturelle en management d'équipe, en gestion de projets et de la relation client, un anglais parfaitement maîtrisé et une solide base en marketing, communication & technique pour mener à bien les actions nécessaires avec des collaborateurs engagés et motivés pour une meilleure expérience client.



Contact: hohlfr(at)gmail.com



Plus d'infos sur mon profil Linked IN

http://www.linkedin.com/in/frederichohl