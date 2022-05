Sebastien LHOMMELET

Depuis 15 ans dans le secteur des Télécommunications et de la Télévision Digitale, j'ai acquis une expérience de commercial international grand export aussi bien en Europe, qu'au Moyen Orient, sur le vente de solutions et produits complexes clé en main, du design jusqu'à la maintenance.



Fort de cette expérience, j'ai pris depuis peu puis la responsabilité d'une équipe de commerciaux sur la zone EMEA au sein d'une filiale de France Telecom (Viaccess - Orca) proposant des produits / solutions de distribution et protection de contenu télévisuel/VOD payant.