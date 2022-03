Laurent GASTON

Passionné depuis toujours du son et de limage, jai rapidement choisi de morienter vers lindustrie du broadcast et dy évoluer, après une formation initiale dingénieur électronicien. Au fil des ans, jai acquis une parfaite connaissance du matériel, des acteurs, de lenvironnement et des modes de fonctionnement de lunivers des médias.



Aujourdhui, disposant dune riche expérience, je possède lenthousiasme, les réflexes, et la réactivité pour conduire tout type de projet à forte valeur ajoutée, pour le management déquipes opérationnelles ou de services techniques.



A laise avec la langue anglaise, jai évolué dans des environnements multiculturels au sein de grands groupes internationaux. Je souhaite aujourdhui appréhender de nouveaux défis. Prêt à minvestir dans un nouvel environnement pour élargir mon champ de compétences, je peux rapidement être opérationnel et participer activement à des réussites technologiques novatrices.



Mes compétences :

Outside Broadcast

Directs télévisés

Management d'équipes pluridisciplinaires

Transfert de compétences et de connaissances

Ingénierie audiovisuelle

Support technique

Relation client

Rédaction technique et commerciale

Relation fournisseurs

Avant vente

Management département technique

Gestion de projet

Sourcing

Achats

Logistique

Export