Bernard BERNARD VALDENAIRE (VALDENAIRE)

Expert en Marketing des Services Industriels, Coach personnel et professionnel. J'ai occupé les fonctions de direction du Département Marketing et Système au sein de THOMSON Multimédia, spécialisé dans la vente de Systèmes de Télévision dans le monde avant de consacrer les 7 dernières années de mon activité professionnelle en qualité de responsable du Marketing des Services sur les zones Europe, Moyen Orient, Afrique, Asie et Pacifique chez GRASS VALLEY, leader mondial de solutions vidéo professionnelle. Précédemment, j'ai occupé pendant plus de 10 ans des fonctions de responsable commercial grand compte puis de chef des ventes Europe dans le secteur de la Télévision Professionnelle.

Fort de cette expérience internationale en milieu fortement compétitif, j'ai décidé de créer mon entreprise de conseil en marketing des services industriels pour venir en aide aux PME à la recherche de sources de revenus complémentaires et durables.

Je suis également Coach auprès de personnes qui souhaitent développer leur potentiel, adapter leur comportement, leur motivation, leur stratégie aux changements et aux nouvelles orientations professionnelles et personnelles qui s’offrent à eux.



Mes compétences :

Marketing

Vente

Business plan

Project management

Etudes de prix

Ouverture d'esprit

Dynamisme

International

Management d'équipe