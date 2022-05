Patrice KRAUSE

COMPETECH France



Activité : Prestations de service aux entreprises, distribution de matériels électrique pour l’informatique, l’industrie, et les télécommunications. Depuis février 2004 : DIRECTION CENTRE DE PROFIT



APC France



Activité: Ventes de matériels électrique pour le secours informatique

Juin 1999 à septembre 2003 : DIRECTEUR DU SERVICE TECHNIQUE FRANCE



SAFT EXIDE ELECTRONICS/EXIDE ELECTRONICS/POWERWARE



Activité : Ventes et prestations de service de matériel électrique pour la protection informatique.

Janvier 1988 à juin 1999 : INGENIEUR TECHNIQUE SERVICE CLIENTS



Support Technique France & Export avec formation de personnel.



SAFT



Activité : Ventes et prestations de service de matériel électrique pour la protection industrielle

1982 à 1988 : INGENIEUR TECHNIQUE SERVICE CLIENTS



Support Technique France & Export avec formation de personnel. Déplacements longue durée INDE, CHINE.



STEIN Industrie / GEC ALSTHOM



Activité : Constructeur de central thermique & nucléaire.



1981 - 1982 : INGENIEUR TECHNIQUE MISE EN ROUTE



BRION LEROUX / MORS



Activité : Constructeur de matériel de mesure avionique.



1978 - 1981 : TECHNICIEN CONTROLE QUALITE INSTRUMENTATION DE BORD



LANGUES



Anglais (courant)



Mes compétences :

Batteries

Électrique

Ingénierie

Prestations de service

Protection électrique

Solaire

Technique