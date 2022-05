Patrice KRAUSE

Un professionnel certifié avec 35 ans d'expérience dans les domaines de la formation, des services. Un responsable de centre de profit visionnaire capable d'augmenter considérablement ses revenus et son efficacité opérationnelle grâce à sa connaissance approfondie du marché et du paysage industriel. Un gestionnaire axé sur les résultats possédant de solides compétences en organisation, en communication, en gestion du temps et en résolution de problèmes. Aptitude à combler les écarts de performance en ingénierie pour compléter les intérêts commerciaux, en développant des initiatives d'amélioration des processus.



Mes compétences :

Staff Development and Training

Business Process Improvement

Customer Relationship Management

Enterprise Resource Planning

Formation au management

Gestion globale d'entreprise

Outils informatique standard inclus ERP-CRM