Philippe GASSÉDAT

Spécialiste B2B pour le développement de projets et produits électriques à fortes valeurs ajoutés.



En 20 de carrière alliant la technologie et le développement commercial, ses compétences se sont développées sur les activités suivantes :



ENERGIES RENOUVELABLES: Expertise en développement de projets photovoltaïques et éoliens, études de gisement, ingénierie de centrales, achat et formation ; ainsi que sur la gestion des dossiers financiers, administratif et de raccordement.





COMMERCIAL ET MARKETING: Conception, mise en œuvre et animation de la politique commercial et marketing en cohérence avec les priorités d’expansion géographique générant la croissance des profits et parts de marché. .

– Maîtrise de tous les aspects de la fonction commerciale, à la fois terrain et management.

– Analyse des marchés et participation à l’élaboration du plan marketing

– Gestion de lignes de produits depuis leur conception jusqu'à la fin du cycle de vie dans un environnement matricielle





INTERNATIONAL : Définition et mise en œuvre de la stratégie commerciale à l'export.

– Trilingue : Langue maternelle française, Anglais bilingue, Espagnol courant.

– Résidence de 7 ans aux Etats-Unis, 2 ans à Singapour, 4 ans en Espagne et 7 ans en Afrique (Nigéria et Côte d’Ivoire).

– Activités sur les marchés Européens, Nord et Latino-Américains et Asiatiques





Mes compétences :

Commerce international

Energie éolienne

Marketing opérationnel

ESS

Business development

Marketing produit

Energies renouvelables

Marketing stratégique

Management des ventes

Distribution B2B

Développement international

Environnement

Photovoltaïque