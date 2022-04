Arnauld LE ROY

Après un début de carrière dans la finance (traduction financière pour société de bourse place Vendôme, gestion de patrimoine), passionné pare la terre, le cheval, et la traction animale depuis 2007, j'ai entreprise de travailler la vigne avec mon Percheron.

• Bourgogne, Chablis : Compagnie Percheronne (2015-... : prestation pour 6 domaines viticoles dans AOC Petit Chablis, Chablis, Premier Crus et Grand Crus : 5 Grand Crus régulièrement (Valmur en coteaux, La Moutonne, Vaudésir, Les Clos, Blanchot (très en coteau), parcelle très ancienne « franc de pied » à Villy (1895)

• Domaine Jean-Marc Brocard redressage jument auxoise et labour sur GC « Preuse », 1er Cru «Vaulorent », « Triangle » aoc Chablis en 2014, travail de la vigne en projet «tout fait main»,

• Champagne : Champagne Marguet (bio) à Ambonnay (grand cru de Champagne), labour avec prestataires chez Champagne Roederer et Billecart-Salmon (clos aussi) en 2014-2015,

• Bordeaux, Médoc : Château Latour (oct-nov 2013), à Pauillac: avec l’équipe de Ramon Garcia: griffage et chaussage du vignoble,

• Possède sa jument Percheronne Roxane qui a été dressée par lui-même et initiée à la vigne à Chablis (JM Brocard) et à Ambonnay (Grands Crus de Champagne),

• 3 stages de 2 semaines de traction animale de 2007 à 2013, divers travaux de labour, aide au dressage chevaux de trait, beaucoup de maraîchage, un peu de débardage et d’attelage, et débourrage de ma jument à l’équitation,

• 2 ans d’expérience des travaux en viticulture à pied (PSAV, Domaine J.M. Brocard, Champagne Marguet),

• BPREA en maraîchage biologique

• Ex-maraîcher bio, passionné par la terre et son fruit, le Travail au Cheval, ainsi que par celui du Vignoble.



