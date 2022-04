François PETREL

Diplômé de Sciences PO Paris, DESCF, François Pétrel est un professionnel des fonctions finances et contrôle de gestion.

Après un passage en cabinet d'audit, puis en banque, il déploie sa carrière dans des groupes industriels, d'abord comme responsable de comptabilités, puis directeur administratif et financier.

En tant que manager de transition, il aide des entreprises à refondre et optimiser leurs processus de clôture et de reporting, à coordonner et animer des équipes dans le cadre de projets transversaux ( SAP, environnement LBO) et à résoudre des crises de trésorerie pour des participations gérées par des fonds d'investissements ( 3i, Lazare Fréres,...).

Sa riche expérience de Manager de transition, la diversité des situations auxquelles il a été confronté lui permettent d'offrir ses compétences dans des missions qui demandent réactivité et force de travail, savoir-faire technique, leadership et diplomatie, et bien sûr capacité à s'intégrer rapidement au sein de structures en place.

François travaille en français, en allemand et en anglais.



Depuis 1994 Manager de transition : MSD France, Penox Group, Sanofi Chimie, Nexans, Framatome, LG Goldstar France, Laboratoires Cornéal, France Telecom Longue Distance, SIA Groupe, Generali, Gaz-de-France, Wolters Kluwer...

1991-1993 Compagnie radio-Maritime - Directeur administratif et financier

1990 Casco Nobel France - Responsable comptabilité groupe

1989 CGE - Responsable régional services comptables

1986-1988 Crédit Lyonnais - Contrôleur de Gestion à l'international

1983-1985 PWC - Auditeur comptable et financier