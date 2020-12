Elisa PINSARD

Diplômée de psychologie depuis 2007, sophrologue depuis 2011 et thérapeute Enfant Gigogne depuis 2014. Je suis installée à Lyon dans le 9 ème arrondissement ainsi que dans la région Centre.



Ma pratique soriente autour de deux spécialités :

- Lenfance et ses émotions

- Ladulte grâce à la thérapie Enfant Gigogne et la sophrologie.



Mon parcours professionnel ma amené à intervenir :



- Dans les crèches et les écoles élémentaires (développement du schéma corporel, gestion des émotions ...)



- Instructrice en massage bébé (développement du lien parent-enfant, traitement des troubles du nouveau-né )



- Atelier maman bébé (prévention du baby blues, stress post-natal, accompagnement du lien maternel )



- Instructrice en ABA (méthode daccompagnement spécialisé des enfants autistes)



- Consultations en cabinet



Spécialisée dans le domaine de lenfance, je reçois dans mon cabinet les enfants jusquà lâge de 18 ans pour les accompagner dans leur parcours de vie et les difficultés quils rencontrent.



Je reçois également les adultes à travers la thérapie Enfant Gigogne et la sophrologie. Je les accompagne dans leurs problématiques de gestion du stress et de la douleur principalement.



Les émotions et le stress nous emmènent parfois dans des comportements dont nous avons du mal à sortir et il est parfois nécessaire dêtre guidé dans la compréhension et la mise en place de fonctionnements plus apaisés.



Mon approche thérapeutique se déroule toujours dans la bienveillance et lécoute.



Je mets à disposition mes connaissances afin de vous proposer un suivi personnalisé et vous accompagner vers cette connaissance de vous-même et la sérénité.



Membre d'Holisanté, le premier centre de thérapie et de médecines alternatives en ligne, la distance ou les périodes de confinement ne sont plus un frein au bien-être et la connaissance de soi.