Fabienne DUBOIS

Mon parcours

Journaliste de formation et auteur (livres, scénarios), j’ai été rédactrice en presse grand public durant huit ans avant de rejoindre il y a une dizaine d'années, la presse d’entreprise et la communication écrite au sens large.



Depuis 2006, j'ai lancé mon agence d'écritures en Languedoc-Roussillon : Sens&Mots (www.sensetmots-ecritures.com)



J'interviens sur tous types de projets éditoriaux (WEB, PRINT, VIDÉO, ÉDITION, FORMATION:

WEB

Conception éditoriale de sites internet

Rédaction web (articles, interviews…)

Réécriture de contenus au format web



PRINT

Conception éditoriale de supports de communication (plaquettes, newsletter…)

Articles et reportages à la carte

Publi rédactionnels clés en main



VIDÉO

Rédaction de textes pour voix off



ÉDITION

Écritures de livre (biographies, storytelling, guides, fictions...)

Réécriture de manuscrits



FORMATION

Apprentissages des techniques de rédaction (print & web)





Mes compétences :

Rédactrice

Journaliste