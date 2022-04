Fabienne DUCHAMP

« Je ne veux pas uniquement quelque chose où m'investir. Je veux quelque chose à laquelle je puisse croire »



Une "originale" passionnée, au caractère bien trempé, curieuse de tout, qui s éclate dans son boulot, aime relever les défis et s imposer des objectifs à risques mesurés.

Toujours à l affut de solution innovante, cherche à développer son reseau de professionnels ambitieux et avant-gardiste.

Des idées plein la tête, une ambition à toute épreuve, et encore quelques années devant moi pour y parvenir !!!

A bon entendeur !



Mes compétences :

Gestion administrative

Gestion de projet

Démarche commerciale

Gestion des ressources humaines

Autonomie

Gestion financière et comptable

Développement personnel

Travail en équipe

Gestion de la relation client

Approvisionnement et achats

Gestion des stocks et approvisionnement

Relationnel

Analyse stratégique

Gestion de la qualité