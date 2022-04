Fabienne DUCHAMP

Après des études de droit au sein de l'Universié Lyon III, et un DESS gestions des relations humaines, et différentes expériences, j'ai intégré le déparement RH d'un laboratoire pharmaceutique.

Après avoir intégré cette société en tant que gestionnaire relations humaines, mon poste a évolué de sorte que aujourd'hui je suis responsable de formation, en gardant toujours un contact étroit avec la gestion des relations humaines à travers l'organisation des élections professionnelles, la gestion des entrées et des départs, les relations avec les agences d'intérims et l'interfaces entre les différentes directions de toutes les sociétéés du groupe et la gestionnaires paye.



Mes compétences :

Droit

Droit social

Formation

Relations humaines