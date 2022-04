Blandine DELAPORTE

Forte de 15 années d'expérience dans l'exploitation, l'ingénierie, le pilotage de projets d'infrastructures de la sécurité et des réseaux et depuis 3 ans responsable avant-vente dans la cybersécurité, manager d'équipes de 3 à 12 personnes depuis 6 ans, je suis à l'écoute de nouvelles opportunités professionnelles.

Je suis reconnue pour mon implication, mon engagement, mon énergie et pour ma capacité à relever des nouveaux défis.

Je souhaite continuer à évoluer dans le domaine de la cybersécurité et serait intéressée par un poste de manager technique chez un éditeur avec des solutions innovantes, que je pourrai accompagner dans son implantation et dans son développement en France.



Mes compétences :

Sécurité des réseaux

Sécurité du poste de travail

Communication

Relationnel

Channel

Avant-Vente

Management

Stratégie sécurité

Architecture sécurité