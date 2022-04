Fabienne DUROCHER

Mon parcours est plutôt atypique et fait d'opportunités... Les domaines dans lesquels j'ai acquis une expérience d'une quinzaine d'année en tant que manager d'équipes commerciales sont l'Edition, la Restauration et le Service. Active, entreprenante et motivée,je suis toujours à l'écoute du marché et à la recherche de nouveaux défis.



Mes compétences :

Chiffres d'affaires

COMMERCE

Fidélisation

Manager

Motivation

Vente