Fabienne EECKMAN

Forte d'une expérience de plus de 20 ans dans des grands Groupes, je mène des projets de transformation à fort enjeu stratégique mais aussi des projets plus opérationnels au service des différentes entités. Ils ont tous en commun le changement pour adapter l’organisation et la rendre plus performante.



Du diagnostic amont pour comprendre les besoins à la mise en place des moyens nécessaires à la transformation et à l’accompagnement au changement, en passant par l’identification, le recrutement et le management des équipes, j'assure l’ensemble des étapes nécessaires à la bonne réalisation des projets confiés.



Je suis reconnue pour mon engagement, ma détermination à atteindre les objectifs, mon style de management pour mobiliser, accompagner les équipes et les faire monter en compétence.



Mes compétences :

Direction de projet

Analyse stratégique

Organisation

Communication

Management