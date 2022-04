Fabienne ELLISON

Titulaire du CAPA, mes connaissances en Droit sont fortes. J'ai toujours exercé mon activité professionnelle en entreprise, en tant que co-gérante d'une SARL et en tant que Responsable RH et Qualité de la filiale française du Groupe allemand STEMMER IMAGING pendant 5 ans.

Je connais bien les problématiques de l'entreprise et sais établir une relation de confiance avec mes collaborateurs.

Je suis actuellement à la recherche d'un nouveau poste. Mon expérience polyvalente peut être un atout pour une entreprise.

Je pratique l'anglais au quotidien.



Mes compétences :

Maîtrise de Droit des affaires Paris 1

Titulaire du CAPA

Norme ISO 9001

Gestion des ressources humaines