Fabienne ESNAULT

Enthousiaste ,dynamique, pédagogue, j'exerce mes responsabilités en cumulant le developpement commercial ,la réalisation des objectifs d'entreprise en associant impérativement la satisfaction clients à la partie managériale.

J'attache une grande importance à l'élévation des compétences, à la réussite professionnelle des collaborateurs , un esprit de travail avec solidarité et bien-être au travail .Toujours former,se former, apprendre et évoluer professionellement .

Juriste de formation, la reglementation et la qualité des contrats sont appliquées avec rigueur et sérieux.

Le relationnel, clientéle et collégues ,est aussi un de mes atouts , au même niveau que l'écoute .

Mon ambition est la réussite de mon équipe , de ma caisse locale.



Mes compétences :

Développement des compétences

Management

Développement commercial

Animation de formations

Formation professionnelle