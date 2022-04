Fabienne FAIGEL

Un savoir faire commercial, administratif et logistique :

* Gestion de portefeuilles de commandes, de l’enregistrement aux règlements des factures

* Informations, conseils et promotion des produits auprès de la clientèle

* Négociations de conditions commerciales pour l’élaboration d’offres

* Gestion de stocks et inventaires

* Suivi des règlements, suivi des dossiers de financements auprès des banques et reporting à la Direction Commerciale, traitement et suivi des AOG dans le domaine aéronautique

* Rédaction et traduction de documents commerciaux et techniques

* Affrètements logistiques en lien avec les transitaires





Mes compétences :

Outlook

SAP

Word

Lotus notes

Oracle