Fabienne FAROU

Je participe depuis quinze ans à différents projets d’intégration d’ERP (PeopleSoft et Baan) et à des projets dans le domaine décisionnel sur SAP BW. Ces missions, pour certaines de grande envergure, ont été accompagnées de problématiques métiers complexes.

Depuis plus d’un an, mon rôle de consultante s’est enrichi d’une expérience dans la gestion de projet. J’interviens en effet comme chef de projet dans l’accompagnement des besoins MOA coté IT client et comme référent de compte.

Mon expérience m’a permis d’appréhender différentes approches client et par conséquent de développer une expertise métier (transport, armement, logistique, industrie, service) et un sens du service.



Mes compétences :

Baan

ERP

ERP Consultant

Peoplesoft

SAP

Sap bw