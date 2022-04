Fabienne FAURE-CORMARY

Passionnée par mon métier , pasionnée par le métier du bâtiment dans lequel j'évolue depuis maintenant une vingtaine d'année , j'essai de tranmettre mes connaissances, mon savoir faire , et savoir être auprès de personnes qui ont envie de progresser et d'évoluer dans ce métier. Mon parcours professionnel , les postes que j'ai occupé m'ont toujours beaucoup apporté , j'ai appris à repousser mes propres limites , toujours dans un intérêt collectif au service de mon entreprise.Je fais partie du Cobaty , membre active , toujours présente dans la commission jeunesse et formation , justement pour valoriser nos métiers du bâtiment et inciter les jeunes à venir nous retrouver....



Mes compétences :

Bâtiment