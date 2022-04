Isabelle RIGAUD

Accompagner les entreprises et leurs collaborateurs pour réussir les évolutions et les transitions individuelles et du collectif est notre métier . Contribuer à ce que chacun trouve sa place dans l'entreprise et vive son engagement professionnel au quotidien avec plaisir ..

S'il n'est pas toujours simple de dire en quoi notre approche chez Isocel est profondément humaniste et ambitieuse et sans tomber dans des mots valises, il n'en reste pas moins que c'est ce que nos clients et partenaires français et internationaux reconnaissent chez nous.

Rencontrez-nous, et faites-vous votre idée par vous-même.

A très bientôt



Mes compétences :

project manager

Ressources humaines

Développement RH